Promozione, girone D: giornata che riapre totalmente il campionato; infatti la Pro Sangiorgese (2ª) supera di misura il Real Palomonte (12ª), grazie alla rete di Claudio Pagano ed arriva a quota 40 in classifica. Perde terreno dunque il Victoria Marra (1ª) che non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo dell’Atletico Faiano (7ª) ed arriva a quota 42 punti.

Continua la propria corsa anche la Calpazio (3ª), vincente per 3-2 contro il Nocera Inferiore (14ª) in una gara spettacolare e trovando cosi la quinta vittoria consecutiva. A segno per i granata Santucci, D’Ambrosio e Jarju. Nelle zone alte della classifica vince anche l’Atletico San Gregorio (4°) con la Temeraria San Mango (8ª) per 2-0, gol di Bravoco e Di Pietro. Nello scontro diretto tra Centro Storico Salerno (5°) e Sporting Pontecagnano (6°) sono i padroni di casa ad avere la meglio allungando a +4 in classifica. Per gli ospiti a segno Picaro e Castaldi, per il Centro Storico doppietta di Citro e Natella.

Torna alla vittoria il Sant’Egidio (9°) che vince di misura contro il Poseidon (16°) con il gol di Santaniello e raggiunge quota 23 punti in classifica. In zona playout la Sanseverinese abbatte con un netto 3-0 il Sapri (13°) e vola all’undicesimo posto con 21 punti. Per i biancoblu a segno Penna, Moffa e Maggino. Vince anche la Sarnese (10ª) sul campo dell’Herajon e condanna i gialloverdi a restare al quindicesimo posto del girone D di promozione.