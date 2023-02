Angri. D’Aniello: “Le politiche sociali gestione Russo nebulose” (video)

“Una comparazione delle attività svolte durante l’esercizio amministrativo Mauri e l’attuale gestione Ferraioli”. Cosi esordisce l’assessore delegata alle politiche sociali Maria D’Aniello all’indomani dell’acceso confronto svolto in aula consiliare con la sua predecessore Mariella Russo che dai banchi dell’opposizione non ha lesinato aspre critiche nei confronti dell’attuale gestione dei servizi sociali. D’Aniello tiene a precisare.

Spese fuori controllo

Secondo quanto afferma Maria D’Aniello l’assessorato Russo avrebbe prodotto molto più spese di quanto prodotto in sette anni dall’attuale gestione a Lei in delega. Complice anche il bilancio non armonizzato dell’epoca.







La società consortile “Comunità Sensibile”

D’Aniello conclude che la gestione dei servizi sociali è in corso di normalizzazione con la effettiva entrata in esercizio dei servizi alla persona in delega della società consortile “Comunità Sensibile” dei comuni di Angri, Scafati, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara. Servizi mai sospesi.

Il servizio è di Luciano Verdoliva