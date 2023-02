Nocera Inferiore. Il Sindaco De Maio ottimista sull’incontro avuto in Regione

L'argomento trattato in Regione Campania è stato quello della costituzione di una Conferenza di Servizi per l’aggiornamento dei dati sullo stato degli argini presenti sul territorio.

Ieri il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio – accompagnato dai dirigenti tecnici del Comune, ing. Mario Ferrante e arch. Giovanni Lanzuise – ha partecipato all’incontro convocato dal vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, insieme al Comune di San Marzano Sul Sarno e agli enti interessati (Gori,SMA Campania, Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Genio Civile) per discutere della richiesta di ricognizione degli argini dei corsi d’acqua che attraversano il territorio locale, a seguito delle criticità riscontrate a causa delle ultime forti precipitazioni.

La dichiarazione del primo cittadino De Maio

«Avevamo proposto come Amministrazione Comunale l’istituzione di una Conferenza di Servizi, anche con e per gli altri Comuni dell’Agro nocerino-sarnese, al fine di ottenere una fotografia dello stato degli argini aggiornata. Decisione condivisa dalla Regione – ha spiegato il Primo Cittadino –. Sono molto ottimista sull’esito della riunione, perché è stata disposta una ricognizione, che verrà eseguita dal Consorzio di Bonifica

insieme agli Uffici tecnici dei Comuni interessati». Oggetto del colloquio anche la possibilità di inserire tali interventi all’interno del Grande Progetto Sarno.