Sant’Egidio del Monte Albino. Forno crematorio si riaccendono i fari

La maggioranza tace anche sul forno crematorio. Lo afferma l’ex sindaco e consigliere comunale Roberto Marrazzo che insieme al gruppo consiliare composto da Anna Pia Strianese, Francesco Marrazzo e Mario Cascone e al supporto del comitato “No Forno” presieduto da Alessandra Petrosino e del comitato referendario guidato da Antonio Nocera riaccende i fari sulla realizzazione del forno crematorio nel locale cimitero nella traversa Kennedy.

Richiesta di un consiglio monotematico

L’opposizione consiliare ha chiesto a mezzo PEC la convocazione di un consiglio comunale monotematico senza risposta. Non è da escludere una nuova mobilitazione contro la realizzazione del forno crematorio in città. L’amministrazione tace, come su tante altre questioni.

