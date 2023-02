San Marzano-Acerrana 2-1. Al Pinto di Caserta i blaugrana si concedono il bis nella conquista della Coppa Italia dilettanti regionale 2022/2023. Il tecnico rossoblù deve rinunciare all’ultimo a Chiariello, schierando al suo posto Velotti, mentre Prisco prende il posto di Esposito.l’allenatore dei granata, invece, si affida al 3-5-2 schierando Befi e Spinola come tandem d’attacco.

San Marzano-Acerrana 2-1: la cronaca della sfida

Gara che inizia subito a ritmi altissimi con l’ex di turno che dopo 11 minuti blocca subito il risultato. Spinola approfitta di una respinta corta di Di Girolamo e dal limite porta i granata in vantaggio. San Marzano provo subito a reagire con un colpo di testa di Prisco ma Munao riesce a rifugiarsi in corner. Sugli sviluppi del cornetto successivo Riccio anticipa tutti e riporta la gara in parità. I ritmi del match continuano ad essere molto alti e l’Acerrana prova a far male i rossoblù sfruttando i contropiedi. Befi è subito bravo ad approfittare di un errore di Girolamo ma non è preciso nella conclusione. Il San Marzano risponde al 27’ con una conclusione dal limite di Castagna che termina, però, a lato. L’occasione più nitida della seconda frazione capita sui piedi di camera, riesce a non cadere nella trappola del fuorigioco, si ritrova a tu per tu con Munao, ma spara alto. Nell’occasione Munao si infortuna e viene sostituito da Giordano. Dopo 45 minuti il risultato è di 1-1.

Nella ripresa i tecnici delle due compagini iniziano a cambiare le pedine offensive e mister Fabiano inserisce Marotta al posto di Camara. Proprio il numero 10 dei rossoblu trova la rete del 2-1: controllo e sinistro a giro sul secondo palo, imparabile per Giordano. L’Acerrana prova a reagire prima con Vitale e poi con Carannante, ma entrambe le conclusioni terminano a lato. Nel finale regna la stanchezza ed i granata non riescono ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Palladino. Al triplice fischio festeggiano i tifosi rossoblu presenti al Pinto insieme alla squadra ed al patron Romano.

San Marzano-Acerrana 2-1: il tabellino

SAN MARZANO (4–3-3): Palladino; Velotti, Riccio (30’ st Chiariello), Di Girolamo, Armeno; Tarascio (47’ st Lettieri), Nuvoli, Montoro; Camara (11’ st Marotta), Prisco (19’ st Esposito), Castagna(42’ st Dentice). A disposizione: Ragone, Casillo, Marzano, Elefante. Allenatore: Fabiano.

ACERRANA (3–5–2): Munao (46’ pt Giordano); Puzone, Rinaldi, Borrelli (25’ st Taddeo); Todisco, Arrulo (17’ st Vitale), Carannante, Ricci (33’ st Pisani), De Angelis; Spinola (8’ st Spilabotte), Befi. A disposizione: Affinito, Petrarca, Porcaro, Di Zazzo. Allenatore: Di Buono.

ARBITRO: Ambrosino (Torre del Greco). Assistenti: Scala(Castellammare di Stabia) e De Rosa (Napoli). Quarto uomo: Tomei (Sapri)

RETI: 11’ pt Spinola (A), 14’ pt Riccio (S), 12’ st Marotta (S).

AMMONITI: Marotta (S), Di Girolamo (S), Fabiano (S).

CALCI D’ANGOLO: 5-1.

RECUPERO: 6’ pt; 5’ st.