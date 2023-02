Eboli. Faida “rione 167”, tre arresti per omicidio, furto, estorsione e porto abusivo

Il bliz

In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno e dalla Compagnia di Eboli, nell’ambito di un’attività investigativa diretta da questa Procura, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno nei confronti di C. G., C. F. e C. G..

L’agguato ad Eboli

Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di C. G. quanto all’omicidio di Solimeno Mario, deceduto il 26 ottobre 2022 presso l’Ospedale dei Colli di Napoli ove era stato ricoverato a seguito di ferite da arma da fuoco riportate nel corso di un agguato subito in Eboli il 29 settembre 2022 nonché ai delitti di detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo, tentata estorsione, in continuazione, ai danni di S. M., e furto in abitazione in concorso, ai danni di S. M. e M. D.

Altri delitti

A C. F. e C. G. sono stati invece contestati, rispettivamente, i delitti di furto in abitazione e di detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo commesso. Secondo quanto ritenuto dal giudice, le vicende criminali oggetto di vaglio, allo stato attuale delle investigazioni, sarebbero collegate a una “faida” in corso tra contrapposti gruppi di persone dedite all’illecito commercio di sostanze stupefacenti e operanti all’interno del c.d. rione “167” del comune di Eboli.