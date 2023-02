Programmazione per i PNRR, centri polivalenti ed erogazione di buoni spesa. Queste tra le principali azioni della società consortile Agro Solidale

Pagani. Agro Solidale: PNRR, Centri Polivalenti e buoni spesa (video)

Programmazione per i PNRR, centri polivalenti ed erogazione di buoni spesa. Queste tra le principali azioni della società consortile Agro Solidale che fa riferimento ai comuni di Pagani, San Valentino Torio, Sarno e San Marzano Sul Sarno. Una struttura che mette in primo piano le necessità delle fasce deboli. Per la progettazione PNRR Agro Solidale sta elaborando delle significative linee d’intervento dedicate.









Centri polivalenti

I quattro comuni del consorzio per i servizi sociali hanno già programmato l’apertura dei centri polivalenti per minori 6-14 anni, strutture ritenute fondamentali per l’azione di Agro Solidale.

Buoni spesa

Non mancano nell’ambito della rete dei servizi socio – assistenziali l’eroga di altri buoni spesa come indicato dal direttore Cardillo.

Il servizio è di Aldo Severino