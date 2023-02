Pagani. Fiore sul Centro Sociale “Io via per motivi di gestione”

Centro Sociale a Pagani, l’ex presidente Lucio Fiore chiarisce la posizione delle sue dimissioni, si prospetta il commissariamento a breve. Continuano le polemiche rispetto lo spazio in via De Gasperi a Pagani dopo la chiusura dell’area auditorium e le concomitanti dimissioni del presidente e di due membri del comitato di gestione.

Fiore “Coincidenza”

In primo luogo bisogna sul caso fare un giusto chiarimento, che pertiene per prima la posizione dell’ex presidente Fiore. “E’ stata una pura coincidenza” spiega sul caso delle dimissioni post chiusura dell’auditorium “Ero già da un mese in riflessione sulla decisione, e ho incontrato durante la scorsa settimana il sindaco Lello De Prisco per esprimere anche la mia posizione, compresa con estrema umanità”. Il vero problema del Centro Sociale, secondo Fiore, è l’attivazione del comitato di gestione e delle associazioni storiche che vivono lo spazio, che devono rientrare in una progettazione più ampia.

Autonomia mai raggiunta

“L’obiettivo dichiarato consisteva nel riuscire a dotare lo spazio di una propria autonomia economica finanziaria, cosa che al momento io non sarei riuscito a portare al termine, per problemi interni ed esterni” spiega ancora Fiore “Il comitato ha vissuto dei problemi, così come anche le stesse associazioni spesso e volentieri non hanno collaborato. Non che non sia stato fatto del lavoro importante, su tutti il censimento delle associazioni presenti in coordinamento con la Polizia Locale”.

Il commissariamento

Per Fiore c’è bisogno quindi di una nuova spinta, e palazzo San Carlo riflette sul da farsi. Il sindaco Lello De Prisco, bloccato per un’influenza, appena tornerà in sesto cercherà di dare una quadra alla situazione, arrivando alla possibile nomina di un commissario pro tempore. In pole ci sarebbe il comandante Lucio D’Apolito, da poco rilevato nello stesso ruolo dalla Sam e ormai figura istituzionale di riferimento per politica e territorio.

L’ultimo attacco di Sessa e Calce

Dall’opposizione consiliare, però, non mancano attacchi. “Presidente e sindacati non sono stati messi nelle condizioni di lavorare per la struttura in quanto nessuna politica seria di rilancio è stata messa in atto dal Comune” è la stoccata di Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce “Alla luce di tutto questo, sembra assurdo che chi di competenza pensi di ricorrere, ancora una volta, ad un commissariamento, come accaduto per la Sam. Commissariare le proprie scelte significa commissariare se stessi. Pertanto sarebbe il caso di dimettersi insieme a tutta la giunta per manifesta incapacità”.