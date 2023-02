Poggiomarino. Falanga: “Fondamentale la rete fognaria” (video)

Comune ed enti preposti insieme a Poggiomarino per il completamento della rete fognaria. Opera infrastrutturale fondamentale per il territorio, strumento strategico anche per la mitigazione del dissesto idrogeologico, il tema è stato affrontato dall’amministrazione del sindaco Maurizio Falanga in un incontro con Gori ed Ente Idrico Campano.

La rete fognaria

Buone nuove sul tema lavori, sempre più in dirittura d’arrivo, ma anche importanti riflessioni sul futuro del tema che passa anche tanto per la questione allagamenti. Le fognature aiuteranno in tal senso la cittadinanza, ma le parti in campo stanno ragionando a ulteriori mosse per mitigare il fenomeno già a partire dai prossimi mesi.

Il servizio è di Alfonso Romano