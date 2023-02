La Sindaca di San Marzano Carmela Zuottolo, in seguito alla vittoria dei rossoblu contro l’Acerrana, si è complimentata con tutto l’ambiente blaugrana. La squadra di mister Franco Fabiano ha trovato il bis nell’ agguantare per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia Dilettanti Regionale. A segno per il San Marzano Riccio e Marotta, mentre per i granata l’ex di turno Lionel Spinola.

Le parole della Sindaca di San Marzano Carmela Zuottolo

“A nome dell’amministrazione comunale, voglio rivolgere con grande entusiasmo i miei più sentiti complimenti al San Marzano Calcio, che dopo la vittoria dello scorso anno, ha fatto il bis ed ha conquistato anche la Coppa Italia Dilettanti regionale 2022-2023, contro un’agguerrita Acerrana che, alla fine, si è dovuta arrendere alla squadra del presidente Felice Romano”. Poi ha aggiunto: “Un obiettivo raggiunto con forza, coraggio e determinazione, frutto dell’impegno e del grande lavoro di giocatori, tecnici e tutto lo staff societario.”

Inoltre la prima cittadina rossoblu ha toccato la tematica dello sport: “Lo sport, ed il calcio in particolare, contribuisce indubbiamente a valorizzare il territorio, e San Marzano sul Sarno merita sostegno e supporto. Per me è un grande onore ed un orgoglio essere sindaca di una città che può vantare questo straordinario risultato“.