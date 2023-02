Angri. Allagamenti: è il momento della distinzione delle competenze (video)

Trovare soluzioni permanenti ed efficaci. Lo dice il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli a margine della due giorni d’incontri con i sindaci del cratere alluvionale in Regione Campania con il Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. Sul tavolo della discussione le nuove e urgenti misure da mettere in atto alla luce dei nuovi e pesanti disagi che hanno colpito le zone della nostra città a valle, soprattutto nell’ultimo mese, e i paesi limitrofi.









Azioni manutentive

L’improcrastinabile necessità di prevedere azioni manutentive del Rio Sguazzatorio massicce e continue, in quanto i cittadini della zona non possono più aspettare le lungaggini burocratiche e i tempi dilatati degli interventi previsti, mentre le loro case e i loro terreni affondano.







Una nuova ordinanza

Ferraioli ha preparato una nuova ordinanza, come quella del 2017, “per pubblica e privata incolumità”, in cui si ordina alla Regione Campania, nonché, al Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno, di provvedere immediatamente a un’adeguata manutenzione e vigilanza dei canali idrici che attraversano il territorio comunale. La Regione Campania si sarebbe impegnata a intervenire in tre fasi distinte, l’una propedeutica all’altra, iniziando con il monitoraggio a tappeto del Sarno e dei suoi affluenti, necessario per procedere con i lavori ed evitare il rischio di cedimenti.

Il servizio è di Alfonso Romano