Angri. E’ il consigliere Mercurio il primo soccorritore del piccolo Gennaro

E’ un angrese uno dei primi individui a trovare il piccolo Gennaro, scomparso nelle ultime ore a Nerano. Salvatore Mercurio, consigliere comunale e appuntato scelto del comune doriano, è stato il primo soccorritore, insieme ad un cittadino volontario del luogo, a riportare Gennaro Rotoli, 3 anni, dalla sua famiglia, originaria di Massa Lubrense, comune che ospita la frazione di Nerano

Il Fatto

Gennaro si era allontanato dalla sua abitazione dalle ore 9.00 della mattina del 3 Febbraio, in pigiama e completamente scalzo. Un caso che ha subito scatenato la preoccupazione della famiglia, in un allarme che si è propagato a vista d’occhio, arrivando così a ricerche fitte. In prima fila anche le forze dell’ordine, i primi ad avvistare il piccolo grazie ad velivolo in una zona di campagna non distante da casa. A soccorrerlo le unità di terra, e quindi l’angrese Salvatore Mercurio

L’annuncio del sindaco Ferraioli

Rispetto l’accaduto, e il positivo risvolto, è voluto uscire pubblicamente il sindaco doriano Cosimo Ferraioli, che si complimenta con il suo consigliere comunale, rappresentante illustre della comunità angrese. “l piccolo Gennaro di tre anni, scomparso questa mattina a Massa Lubrense, è stato ritrovato, e la gioia per la notizia è doppia perché ci riguarda un po’ da vicino!” ha scritto sui social “È stato infatti il nostro concittadino, consigliere comunale e Appuntato Scelto Salvatore Mercurio a trovarlo per primo, insieme ad un cittadino del posto, e a riportarlo finalmente alla famiglia!” concludendo “Bentornato a casa Gennaro!”