Scafati. Orsola Supino, scafatese doc, ospite a Casa Sanremo

Manca meno di una settimana al Festival di Sanremo e il via all’apertura delle porte del Palafiori che custodiscono Casa Sanremo. La Casa dove il mondo dello spettacolo, della musica e del cinema si incontrano, dove nascono iniziative artistiche e musicali in un ambiente ricercato accompagnato da momenti di intrattenimento e culturali. Dove ci sono opportunità di promozione e visibilità per cantanti, produttori, giornalisti e scrittori. Il 10 Febbraio sarà il momento per Orsola Supino, scafatese doc e pittrice sempre più affermata a livello nazionale.

Orgoglio scafatese

Diversi ospiti avranno una speciale vetrina chiamata Casa Sanremo Writers. Lo spazio è interamente dedicato all’incontro tra scrittori e pubblico dove, nei vari talk, a parlare di libri troviamo anche e soprattutto musicisti, giornalisti e personaggi di spettacolo. In questo clima così ricco di emozioni si inserisce perfettamente la presentazione della scrittrice scafatese, poetessa art performer e Clowndottore Orsola Supino. Questo per lei è il secondo anno consecutivo nella città dei fiori.

Il libro “social”

Supino presenta il suo nuovo libro di poesie intitolato “Lunaticamente, Appunti di una sognatrice”. L’opera è una sorta di block notes dove l’autrice ha voluto annotare le sue emozioni più profonde nel periodo di lockdown dove l’unico punto di riferimento era la Luna consolatrice e ispiratrice. Sentimento che prevale tra le pagine del libro è la resilienza, il saper cogliere da quel momento di paura e frustrazione nuova linfa per non abbattersi mai.

Il libro selezionato è un libro social perché ogni persona che lo leggerà potrà condividere le proprie sensazioni collegandosi direttamente sulla pagina ufficiale di facebook “Lunaticamente”.

Orsola Supino, eccellenza del territorio

“Un’opportunità importantissima che mi permette di fare vedere la mia arte. Sono una pittrice e dipingo emozioni quella del quadro che sarà presente a Casa Sanremo racchiude tutte le mie emozioni” sono alcune delle parole di soddisfazione espresse dalla pittrice Orsola Supino “L’arte ha bisogno di anime coraggiose che mettono a nudo le proprie fragilità per trovarne nuova forza”. Da piccola si avvicina all’arte che diventa prima passione e poi lavoro. Da due anni è impegnata nel suo laboratorio artistico al centro della sua città dove ha avuto la possibilità di far crescere il suo stile pittorico tendente all’astratto con elementi materici e forme geometriche, colori accesi e sfumature impercettibili. Ma non solo. Chi si avvicina alla sua arte ne coglie atmosfere kandiskiane e vicine a quelle di Van Gogh. Ma la Supino ha una sua arte che a tecnica acrilica diventa unico e riconoscibile il suo modo di modellare le forme e i contenuti presenti nei suoi quadri. Nel suo studio pittorico personalizza e decora tutto quello che le viene commissionato. Con coraggio e passione.