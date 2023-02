Corbara. Casi di scarlattina, il sindaco Pentangelo: “Niente allarmismi”

Non sono state ore facili per il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo a partire dal pomeriggio di mercoledì quando diverse mamme gli hanno segnalato la presenza a scuola di alcuni casi di scarlattina.

Rilevati dapprima presso la scuola dell’infanzia, sembrerebbe, poi, essersi estesi anche alla scuola primaria nel plesso corbarese dell’IC “Eduardo De Filippo”. La scarlattina, lo ricordiamo è una malattia batterica contagiosa, caratterizzata da un’incubazione breve nei bimbi tra i 3 ed i 12 anni, con la comparsa improvvisa di febbre, brividi, nausea e macchie rosse, talvolta anche rialzate, su tutto il corpo.

Pentangelo, raccolto l’allarme delle mamme, preoccupate che il contagio potesse interessare anche altri piccoli, intendeva prendere dei provvedimenti e quindi si è rivolto all’asl locale, in particolare al dipartimento di Prevenzione del distretto 61 che, oltre a non sapere nulla dei casi riscontrati a Corbara non era stato nemmeno avvisato mediante i canali preposti alle segnalazioni. Ecco che il primo cittadino allora gira un video raccontando cosa stesse succedendo.

Una situazione certo paradossale in cui è venuto a mancare un anello prezioso. Il sindaco parla di “un deficit di comunicazione” tra le parti coinvolte.

Le dichiarazioni del sindaco

“Sto seguendo nelle ultime 24/48 ore questa situazione relativa alla presenza di casi di scarlattina nel nostro plesso di via Tenente Vignola inizialmente solo per le materne, – racconta Pentangelo in un video sui social – ho detto a tutti che è mio dovere seguire le procedure che mi vengono richieste prima di tutto dall’autonomia scolastica quindi dal dirigente scolastico con cui ho più volte parlato, così come ho parlato con tutti gli organi del distretto 61 che è il distretto di nostra competenza inviando una mia nota scritta in forma ufficiale con cui io chiedo come è possibile che, acclarata la presenza di almeno 4-5 casi di scarlattina sul nostro territorio, in particolare quindi nel plesso scolastico, come mai non c’è stata la segnalazione dei casi all’ASL, che non ne ha avuta notizia e conoscenza? Ho chiesto di essere informato e di attivare immediatamente tutte le procedure che siano necessarie, noi come comune siamo a disposizione in qualsiasi momento per fare gli interventi che si rendessero urgenti ovviamente questo non vuole creare nessuna forma di allarmismo perché non ce n’è la necessità tuttavia è giusto che ciascuno faccia il suo dovere e le famiglie siano tranquillizzate e i bambini protetti”.

Pentangelo evita di citarli direttamente nel suo video ma il richiamo per alcune famiglie sarebbe stato interpretato come rivolto ad alcuni pediatri che una volta riscontrati i casi non avrebbero segnalato gli stessi all’Asl attraverso la piattaforma di comunicazione. “Io sono a disposizione per qualsiasi tipo di provvedimento – conclude il sindaco – ma è solo per cercare di uscire da questa situazione impantanata perché di tale si tratta una situazione impantanata”.

La circolare del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico dell’IC De Filippo Angelo De Maio ha diffuso una circolare pubblicata sul sito della scuola con cui informa sulle misure di profilassi ed ai primi sintomi di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, unendovi una sintetica informativa sulla scarlattina.