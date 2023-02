Pagani. Mercato ortofrutticolo. Gestione rifiuti: è vertenza (video)

Pagani. Mercato ortofrutticolo. Gestione rifiuti: è vertenza

Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera, l’incontro tra la nuova ditta incaricata ai rifiuti e i sindacati non risolve la vertenza, si torna in Prefettura. E stavolta vuole partecipare anche il sindaco paganese Lello De Prisco. Continua il clima di alta tensione per il passaggio di cantiere che vedrà i dipendenti passare dalla ditta incaricata Consorzio Res alla futura Tekra srl. Il cambio sarebbe dovuto avvenire proprio in queste ore, ma è altissimo il livello di scontro sindacale visto il serio rischio di licenziamento di una parte del corpo operaio a oggi attivo nell’area mercatale.

Una lunga vertenza

La vicenda è quindi diventata una storica vertenza sindacale, supportata da momenti di protesta e sciopero, fino all’incontro delle ultime ore tra organizzazioni e la futura ditta incaricata. Lo scorso 2 Febbraio Tekra ha ospitato all’interno della propria sede la FIT CISL, la FISASCAT CISL e la FIAL Ambiente e Servizi allo scopo di procedere al passaggio di cantiere del personale, un incontro conclusosi con un nulla di fatto destinato ora a passare per il Prefetto. Nodo principale riguarda le caratteristiche del personale impiegato, dai possibili casellari e carichi pendenti fino alla questione contrattuale, inapplicabile per diversi individui.

Il servizio è di Alfonso Romano