San Valentino Torio. Restyling parco giochi via Leonardo da Vinci

Saranno installate nuove giostrine per i bambini, attrezzature per il pic nic ed attrezzi per la ginnastica all’aperto

Grazie ai nuovi finanziamenti il Comune di San Valentino programma nuove opere; in cantiere una bella innovazione per la citta’ con il restyling di un parco giochi.

Giostrine e area fitness

A breve il parco giochi di via Leonardo da Vinci (Area Cooperative Edilizie) subirà un vero e proprio restyling. Saranno installate nuove giostrine per i bambini e attrezzature per il pic nic (nuovo playground) ed attrezzi per la ginnastica all’aperto (outdoor fitness).

L’attività fisica all’aperto regalerà notevoli benefici psicologici oltre che fisici a tutti i cittadini. L’ area fitness e’ concepita per favorire l’avvio alla pratica sportiva per i piu’ piccini ma e’ utilizzabile da chiunque ed in tutte le ore della giornata.

Le parole del sindaco Strianese “Subito dopo la meravigliosa festa di Saint Valentine in Love inizieranno i lavori, cosicché per la prossima primavera – spiega Strianese – godremo di una area del paese ristrutturata, piu’ bella e con tante attrezzature per il pic nic e l’ attivita’ fisica all’aperto, oltre che con nuovi i giochi per i bambini.