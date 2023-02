Scafati. Torna l’emergenza riscaldamenti al plesso Manzi

Il sistema provvisorio messo in campo non ha retto negli ultimi giorni, è corsa alla riparazione.

Emergenza riscaldamenti al plesso Alberto Manzi a Scafati, il sistema provvisorio non regge e costringe al freddo gli alunni della primaria, è corsa alla riparazione.

Ritorna prepotentemente il caso all’interno dell’edificio scolastico che pertiene al terzo circolo didattico scafatese, già più volte agli onori della cronaca negli ultimi anni. Il sistema di riscaldamento della struttura è stato uno dei temi più dibattuti durante la scorsa amministrazione del sindaco Cristoforo Salvati, costretta a diversi interventi onerosi per garantire il giusto ambiente ai piccoli studenti.

Il precipitare degli eventi si registra due inverni fa, quando, aiutati anche dal periodo pandemico, delinquenti in diverse occasioni hanno potuto approfittare del vecchio impianto di riscaldamento a carburante, completamente svuotato del gasolio anche per migliaia euro di danni. Il ripetersi degli episodi ha costretto così nei mesi una riposta nell’amministrazione, che ha prima provveduto all’installazione di un sistema di videosorveglianza, dopodiché ha adottato una nuova strategia energetica.

Da qui i lavori per collegare l’attuale sistema di riscaldamento al vicino metanodotto, un cantiere che si è interrotto per questioni burocratiche relative al collegamento con l’infrastruttura, attualmente in passaggio attraverso la Consip. Nell’attesa del piano principale, l’ente comunale aveva dotato per il periodo di attesa una soluzione tampone, con un sistema di riscaldamento con pompe e stabilizzatori di calore.

Prima termoconvettori, poi una caldaia a gas, erano stato promesse dall’amministrazione comunale durante la fase conclusiva di governo. Un sistema che però negli ultimi giorni, come dichiarato da diversi genitori, è fallito, costringendo così alle lezioni al gelo. Da parte della dirigenza scolastica nessuno stop alle lezioni, ma una corsa matta e disperata verso la risoluzione del problema.

La dirigente scolastica del terzo circolo didattico scafatese Rita Maddaloni ha comunque garantito che il problema rientrerà nelle prossime ore. Gli addetti comunali dell’amministrazione ad ora presieduta dal commissario prefettizio Antonio D’Acunto hanno infatti informato la scuola che sono a lavoro sul problema di ordine tecnico; assicurando il ritorno di un sufficiente sistema di riscaldamento tra la giornata di oggi e lunedì.