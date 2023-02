Corbara. Opportunità per la filiera agroalimentare

Una iniziativa per promuovere e far conoscere le opportunità per il territorio quella messa in campo dal comune di Corbara.

Filiera rurale ed agroalimentare

L’appuntamento tenuto presso il palazzo di vetro in via Tenente Lignola 1 a Corbara e si è parlato delle “opportunità e le risorse economiche per la filiera rurale ed agroalimentare con i bandi regionali del Psr regionale e la strategia 2027”.

Nuovi bandi regionali

Sono stati presentati i nuovi bandi previsti nella strategia di sviluppo locale del GAL e le previsioni del nuovo ciclo di programmazione 2023/2027.

La dichiarazione del sindaco Pentangelo

“Abbiamo fortemente voluto questo incontro di animazione territoriale per offrire un supporto diretto su tutte le opportunità economiche per le nostre filiere soprattutto agroalimentare” ha detto il sindaco Pentangelo.

Gli interventi

Oltre al primo cittadino di Corbara sono intervenuti, Gennaro Fiume e Giuseppe Guida rispettivamente coordinatore e Presidente del Gal Terra Protetta, una società consortile che si occupa della promozione dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile nella zona della Costiera Amalfitana, della Penisola Sorrentina, dei Monti Lattari e delle Isole del Golfo di Napoli.

L’obiettivo

L’obiettivo della sigla quello di promuovere e valutare progetti, iniziative ed eventi per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, architettoniche e paesaggistiche, coerenti con la propria strategia di sviluppo locale.

Anna Villani