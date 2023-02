Da Pontecagnano a Como sul filo del padel

Lo sport e il legame con la terra d’origine

Un filo sportivo lega Pontecagnano a Como sulla punta di una pala, distanze enormi colmate dalla passione per il padel. Incredibile come uno sport possa legare persone e ridurre le distanze ma è ciò che è accaduto.

La storia di Vincenzo a Como

Lo dimostra la storia di Vincenzo Di Napoli, originario di Pontecagnano che dieci anni fa si è trasferito a Como per raggiungere la propria compagna. Qui, ha scelto anche di lavorare ricevendo un’offerta come brand ambassador di un marchio make up, nel tempo libero si dedica alla promozione di questo sport “in tanti hanno cominciato a conoscerlo ed ad apprezzarlo durante la pandemia” comincia a raccontare. Da questa passione ha creato una pagina instagram “padelisti.pezzotti” un po’ goliardica un po’ informativa dove ci sono foto, video, locandine di tornei.

“Casa del padel”

Il prossimo sarà il 12 febbraio alla “Casa del padel” a Tavernerio Italfunivie. Ma “pezzotto” lo capiscono a Como? “In realtà no, – ci dice – infatti inizialmente pensavano fosse il mio cognome poi man mano hanno compreso e gli è diventato familiare, ho realizzato magliette con questa scritta, gadget ma sempre senza scopo di lucro sempre per divertimento che è quello che ci fa stare bene insieme”.

Il contatto con Salerno grazie ai social

La pagina è il mezzo con cui resta in contatto con la comunità sportiva salernitana sebbene sia poi Como la città dove pratica prevalentemente il grosso dell’attività fisica. Le partite vengono trasmesse sul canale youtube “Sul quale al momento contiamo ancora pochi iscritti ma crescerà anche quello nel tempo” ci dice il padelista salernitano che tiene di precisare:

Le parole di Vincenzo

“Per Salerno ci sono e continuerò sempre ad esserci, non voglio mollare questa appartenenza, scendo ogni due mesi perché resta la mia terra di origine, la pagina è proprio per mantenere vivo questo legame e crearne di nuovi”. La presenza sui social è assolutamente libera, niente sponsorizzazioni ma in modo naturale e non forzato, tutto avviene con il passaparola. I social sono il mezzo di comunicazione per stabilire dove vedersi e, quando, dove si gioca e cosa si vince. “Il prossimo sarà una joint venture con il golf, il vincitore riceverà delle lezioni gratuite di golf”.

Il futuro

Per il futuro Di Napoli ha un desiderio “Portare a Salerno quello che faccio a Como” e sempre con ironia e leggerezza, qualità che caratterizzano la sua promozione sportiva sulla via Pontecagnano-Como. Parlando con lui viene fuori pure un motivo per esaltare l’incontro col padel: “Mi ha cambiato il girovita, ho perso dieci chili, sono tornato in forma”. In quale fascia conquista le adesioni? “Quelle della media nazionale, 40/45 anni e tra poco apriremo anche alle donne”.

Perchè il padel?

Sul perché molti scelgano oggi il padel non ha dubbi “E’ lo sport che scelgono quelli che tornano a fare sport dopo anni di fermo, quelli che prima facevano il calcetto ma poi gli comincia a pesare, un mondo nuovo di praticare uno sport, semplice e aggregante che ha delle basi tecniche che occorre saper sviluppare. C’è chi lo vive in modo più professionale ma noi preferiamo restare nella nostra semplicità”. Tra le foto presenti su instagram spicca una con Vieri “è anche lui un appassionato e capita che giochi sul campo la settimana prima o successiva alle nostre partite, organizza anche lui tornei di padel”. Qualche desiderio lo coltiva a dire il vero l’instagrammer con la pala: “Un gemellaggio Como-Salerno mantenendoci sempre su un livello medio” risponde convinto.

Anna Villani