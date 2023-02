Napoli. Nave Ong, domani sbarco di 107 profughi

L'iniziale destinazione per l'approdo, il porto di Pesaro, è stata poi modificata in considerazione delle difficili condizioni meteo e della situazione a bordo.

Domani mattina, i 107 profughi salvati nel Mediterraneo dalle nave ‘Sea Eye 4’, gestita da una ong tedesca sbarcheranno a Napoli.

Il vertice

Tutto pronto per l’accoglienza: stamane si è tenuto in prefettura a Napoli un vertice per la messa a punto del piano di accoglienza. Presenti il prefetto Claudio Palomba, il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco Gaetano Manfredi, con i vertici della protezione civile regionale e della Asl Napoli 1.

Lo sbarco a Napoli

L’iniziale assegnazione del Viminale per l’approdo, il porto di Pesaro, è stata poi modificata con l’indicazione di Napoli, come riportato dall’Ansa, in considerazione delle difficili condizioni meteo e della situazione a bordo, con due cadaveri di migranti recuperati in mare e varie persone bisognose di cure mediche.

L’ospitalità