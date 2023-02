Pagani. Mercato Ortofrutticolo, una zuffa senza sosta

Ora è tensione massima nella politica per il passaggio di cantiere del servizio di raccolta rifiuti e non solo del mercato. L'interlocuzione sindacale continua e attende il prossimo incontro in Prefettura.

Inizia blindato il nuovo cantiere della Tekra srl, anche i Carabinieri presenti per il primo giorno del nuovo (ma vecchio) servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti. Fortissimo è intanto lo scontro politico. Continuano le vicende legate al Mercato Ortofrutticolo di Nocera Pagani, con le ultime ore che si sono caratterizzate per l’insediamento della nuova ditta subentrata a Consorzio Res. Presenti anche le forze dell’ordine con i carabinieri per presidiare l’area, in una sorta di monito della legalità, un concetto tanto ricercato dai sindacati che chiedono anche giustizia per i dipendenti.

L’ultimo intervento dei sindacati

Il futuro di diversi lavoratori è infatti appeso al filo dell’interlocuzione che FIT-CISL e FIAL Ambiente e Servizi su tutti stanno portando avanti con Tekra. Diversi operai sono infatti a rischio licenziamento visto alcune difficoltà palesate in termini di contrattualistica, che non permettere l’assunzione di chi è entrato al Mercato Ortofrutticolo con criteri diversi da quelli esclusivi del passaggio di cantiere. Sul caso sono ritornati i sindacati, negli ultimi giorni bravi a fare fronte comune proprio con Tekra, che vorrebbe partire con il piede giusto in questa nuova esperienza. “Si conferma al primo posto della discussione in corso il futuro delle famiglie dei lavoratori aventi diritto al passaggio di cantiere del Mercato Ortofrutticolo di Pagani” scrivono per FIT-CISL Massimo Stanzione e per FIAL Domenico Merolla, che sottolineano come “ Doveroso il riconoscimento alla Prefettura di Salerno del costante presidio di legalità e tutela del tessuto sociale”.

L’attacco di Sessa

Nel frattempo però la politica si azzuffa sul tema, con l’opposizione rappresentata da Anna Rosa Sessa che prima attacca Tekra con un’interrogazione nei confronti del commissario liquidatore “Chiedo di sapere se il Consorzio provvederà a sanzionare per la manifesta inadempienza a seguito della chiusura del servizio considerato che, durante il sopralluogo alle 15.00, in presenza del vigilante della società Fantastic Giuseppe Fasolino, è stato appurato che non è stato concluso il servizio di spazzamento, il servizio di raccolta, ne è stato rispettato il numero di personale e mezzi previsto dal capitolato” e poi condanna l’amministrazione De Prisco dichiarando “La politica sulla pelle dei lavoratori non va bene”.

La risposta del sindaco Lello De Prisco

Su quest’ultima dichiarazione si scatena la rabbia del primo cittadino paganese, che ha voluto smarcarsi dalle accuse di Sessa. “Sin dal suo insediamento, l’amministrazione ha sempre tutelato i livelli occupazionali delle società che in un modo o nell’altro agiscono nell’interesse del Comune, e lo farà anche questa volta” ha dichiarato Lello De Prisco “Le vicende che interessano questo gruppo di lavoratori stanno a cuore all’Amministrazione, senza alcuna retorica. Siamo fiduciosi che con l’aiuto di Sua Eccellenza il Prefetto, con cui siamo in contatto, si possa trovare una soluzione”