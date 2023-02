Sarno. Carnevale, in arrivo la ruota panoramica

In vista della rassegna che partirà dal prossimo 5 Febbraio in installazione anche l'attrazione veneziana destinata ai più giovani

A Sarno il Carnevale è una cosa seria, arriva anche la ruota panoramica, ma cambia il luogo d’installazione. Non più su piazza 5 maggio, ma nella vicina area mercatale, costretta ora all’esodo. Continua senza sosta l’organizzazione e la comunicazione che aprirà il Carnevale Sarnese 2023, un momento attesissimo dalla cittadinanza e dalla politica.

Il ritorno

L’amministrazione del sindaco Giuseppe Canfora è in forte fermento per il ritorno di una rassegna culturale e sociale che mancava in città dal periodo pre pandemico. C’è quindi voglia di fare le cose in grande per palazzo San Francesco, che negli ultimi giorni ha presentato un calendario fitto di eventi, che partiranno con la sfilata di carri allegorici dal prossimo 5 Febbraio .

Le parole di D’Angelo

L’ultima novità, inaugurata in pompa magna dall’assessore delegato Antonio D’Angelo, riguarda l’installazione di una ruota panoramica che andrà a ravvivare le giornate di grandi e piccini a ridosso dell’area dedicata al mercatino rionale in centro città. Una scelta, quella del posizionamento dell’attrazione, figlia delle ultime ore. “Eccoci finalmente, nel giro di qualche giorno arriverà a Sarno la Ruota Panoramica stile veneziano” garantisce D’Angelo, che però specifica come “La stessa, per motivi di sicurezza, verrà posizionata non più in piazza 5 Maggio bensì sul vicino mercato rionale. Una bella cosa per i nostri ragazzi, viva il carnevale sarnese”.

Cambi di programma

Inizialmente la ruota panoramica era prevista nella piazza principe della città sarnese, ma problemi legati alle metrature dell’occupazione di suolo pubblico dell’opera hanno convinto l’amministrazione ad una postazione diversa. Il caso ha dovuto così costringere l’esodo dei mercatini rionali, punto di riferimento per i residenti sarnesi, in una nuova area del centro città, più esattamente in piazza Marconi.

Mercatino rionale in piazza Marconi

Per tutto Febbraio, come annunciato dall’amministrazione, gli stand saranno così costretti ad insistere nell’are che comprende anche aiuole e zone verdi. Un nuovo esperimento accettato con responsabilità dai vari addetti ai lavori, tenuto conto comunque di possibili problemi di metratura, vista la differente organizzazione delle due aree. Potranno però comunque continuare a godere di una zona centralissima nella vita sociale sarnese, a pochi metri proprio dalla ruota panoramica in installazione.