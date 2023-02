Scafati. Il Mercato della Terra interrotto, rammarico per i residenti

Mercato della Terra in via Abate Cuomo, l’iniziativa di comitati e associazioni bloccata dall’ente comunale. Un danno per la comunità, una storia di burocrazia lenta e da velocizzare quanto prima. Il comitato cittadino “San Pietro Villaggio” è da mesi attiva sul territorio con l’obiettivo di tutelare la propria contrada da fenomeni di degrado provando al tempo stesso a rilanciare il proprio tessuto economico sociale.

Il mercato della terra

Una delle iniziative più importante nate nell’anno passato ha riguardato la creazione di un mercatino solidale in collaborazione l’associazione internazionale no profit Slow Food, impegnata nella promozione di prodotti bio ed a impatto sostenibile per il territorio. Buono, sano anche per la terra. Una collaborazione che finora ha creato due appuntamenti, lo scorso dicembre e gennaio, che hanno rappresentato una vera boccata d’aria per cittadinanza, finalmente contenta di tornare a vivere San Pietro.

La difficile situazione

Questo perché il quartiere è purtroppo passato negli ultimi anni agli onori della cronaca per diversi episodi di violenza di qualunque tipo, da furti d’auto e nelle case, fino a sversamenti illeciti per esempio propria in via Abate Cuomo. Il prossimo appuntamento era fissato per oggi, ma al fotofinish l’organizzazione è saltata per alcuni disguidi con palazzo Mayer.

Le parole del comitato

“Il comitato San Pietro villaggio vuole rappresentare il proprio rammarico per il mancato evento di domani 5 febbraio: mercatino della terra in collaborazione con slow food” sono state le parole dichiarate dal presidente del comitato locale Assunta Nappo, che garantisce comunque il ritorno dell’iniziativa nel prossimo mese “Purtroppo per difficoltà burocratiche indipendenti dalla nostra volontà ,ma che si risolveranno quanto prima, salteremo il nostro appuntamento di febbraio, ma riprenderemo la prima domenica di marzo. Ringraziamo tutti per la partecipazione dimostrata alle precedenti occasioni e vi aspettiamo più numerosi di prima a marzo”.

Danni da evitare

Si deve però contare un danno economico evidente per i produttori e gli standisti che si sarebbero dovuti presentare nella mattinata di oggi. Per questo la preoccupazione è tanta, visto che il circuito, appena nato, ha perso un’occasione per ribadire il proprio ruolo all’interno del territorio e del circuito Slow Food. Il problema burocratico nello specifico ha riguardato la richiesta in extremis di ulteriori autorizzazioni per la somministrazione di prodotti, una documentazione mai richiesta dalla scorsa amministrazione che ha spiazzato così le associazioni, che non hanno potuto risolvere la situazione. Nella prossima settimana è però previsto un incontro chiarificatore proprio a palazzo Mayer sull’argomento, in maniera tale da evitare un bis del problema per il mese di marzo.