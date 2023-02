San Marzano-Cervinara 4-0. Rossoblu che si impongono contro i biancoazzurri dopo il successo in Coppa Italia Dilettanti. Bali grana che volano così a +12 dall’Agropoli, fermato sull’1-1 dall’Ercolanese.

San Marzano-Cervinara 4-0: la cronaca della sfida

La squadra di mister Fabiano inizia subito in avanti e dopo pochi minuti sfiora il vantaggio con Lettieri dopo un’azione corale tutta di prima. La risposta degli ospiti arriva al 19’ con Cirelli che conclude dal limite, Palladino respinge e Sbordone sulla ribattuta calcia alto. Al 24’ arriva l’episodio: Elefante anticipa Scolavino che lo atterra e per il direttore di gara è rigore. Dagli 11 metri si presenta Prisco che non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Il San Marzano continua a costruire occasioni, ma non trova il doppio vantaggio e al 45’ è 1-0.

Nella ripresa i blaugrana non mollano la presa e dopo 3 minuti Elefante si divora un gol praticamente già fatto. Lo stesso Elefante, però, al 55’ trova il gol del 2-0 con un tiro dal limite che buca Scolavino. Mister Fabiano schiera anche Camara che al 78’ ruba palla alla retroguardia ospite, si invola verso la porta, serve Castagna che non sbaglia e sigla il 3-0. A 5 dalla fine gli ospiti ci riprovano sempre con Sbrodone che però, dopo un’uscita a vuoto di Palladino, non è preciso. Un minuto dopo su cross di Dentice Orfanos si ostacola con un compagno e devia la palla nella sua rete. Si chiude dunque con un poker rossoblu il match che permette ai blauer ama di continuare la corsa verso la promozione diretta.

San Marzano-Cervinara: il tabellino

SAN MARZANO (4–3-3): Palladino; Fernando (13’ st Velotti), Chiariello, Di Girolamo, Armeno (31’ st Dentice); Tarascio, Lettieri, Montoro (29’ st Casillo); Marotta (25’ st Castagna), Prisco (36’ st Camara), Elefante. A disposizione: Ragone, Tranchino, Marzano, Esposito. Allenatore: Fabiano.

AUDAX CERVINARA (3–5–2): Scolavino; Mercaldo (17’ st Orfanos), Cioffi, Palumbo, Guida; Caro Ochoa (36’ st Castellano),Cimino (36’ st Casale), Barbato (17’ st Russolillo); Sbordone, Cirelli, Giordano (29’ st Piccolo). A disposizione: De Lucia, Abissina, Furno, Signorelli. Allenatore: Iuliano.

ARBITRO: Castello (Ercolano). Assistenti: Napolitano (Caserta) e Marcone (Nocera Inferiore).

RETI: 25’ pt Prisco rig., 10’ st Elefante, 37’ st Castagna, 41’ st Orfanos aut.

AMMONITI: Chiariello (S), Orfanos (A).

CALCI D’ANGOLO: 10–1.