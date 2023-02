Nocerina-Casarano 0-0. Dopo 3 sconfitte consecutive i molossi tornano a raccogliere punti in una partita stoica per i ragazzi di mister Erra. Nonostante la doppia inferiorità numerica i rossoneri riescono a tenere botta alla sesta forza del campionato.

Nocerina-Casarano 0-0: la cronaca del match

Gara che inizia con gli ospiti che mostrano fin da subito la tanta qualità e che dopo 10 minuti vanno vicini al vantaggio. Citro si ritrova a tu per tu con Stakgos ma non è preciso e spara fuori. La risposta dei rossoneri arriva con Maletic di testa, ma anche la prima punta della Nocerina non inquadra lo specchio. I ritmi della sfida si abbassano e l’unica altra occasione degna di nota della prima frazione è una punizione di Strambelli che viene bloccata in due tempi. I primi 45 minuti si chiudono con il risultato di 0-0.

Nella seconda frazione il Casarano alza il ritmo è ancora con Citro sfiora il vantaggio, ma Stagkos è lesto a respingere di piede. La gara, poi, si mette in salita per la Nocerina: al 66’ Menechino atterra Mercurio al limite dell’area e lascia la propria squadra in 10. I pugliesi nonostante il vantaggio non trovano lo spunto vincente, ma a 10 minuti dalla fine arriva la seconda espulsione di giornata per i rossoneri. Fusco, già ammonito, rimedia il secondo giallo ed i molossi restano in 9. Provano il tutto per tutto i rossoblu, ma la squadra di Erra si compatta e riesce a non farsi praticamente mai impensierire dagli ospiti. La gara non si sblocca e dunque le due compagini si dividono la posta in palio. Nocerina che, dunque, in vista della sfida contro l’Afragolese dovrà fare i conti con i due squalificati Menechino e Fusco.