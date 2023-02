Paganese-Atletico Uri 0-3. Passo falso degli azzurrostellati che cadono tra le mura amiche contro la compagine sarda. Match da dimenticare da parte dei ragazzi di mister Giampà che perdono così 3 punti importanti per la corsa promozione.

Paganese-Atletico Uri 0-3: la cronaca del match

Gara che inizia subito in salita per la squadra capitanata da D’Agostino; infatti dopo 7 minuti l’Uri trova il vantaggio con Aloia. Lancio di Ravot dalla destra, il numero 11 parte sul filo del fuorigioco e riesce a battere Moro. I padroni di casa provano a reagire e al quarto d’ora sfiorano il pari con Verna che da posizione ravvicinata calcia centrale. Dopo 4 minuti i sardi trovano il raddoppio, gelando così il Torre: Fiorelli dalla trequarti fa partire un tiro che beffa Moro. La Paganese, dopo il secondo gol, non riesce a reagire e gli ospiti sono padroni del campo. Dopo 45 minuti il risultato è di 2-0 per i giallorossi.

Nella ripresa Giampà prova a dare una scossa al match con un triplo cambio ed infatti dopo 6 minuti Maggio sfiora il gol dell’1-2 colpendo il palo. Ancora gli azzurrostellati provano a dimezzare il vantaggio con D’Agostino che calcia dalla distanza ma Quesada è reattivo e respinge. Al 61’ ancora altro legno per la Paganese, Cusumano calcia al volo ma colpisce il montante superiore. La squadra di mister Giampà crea ma senza essere concreta. Al 78’ arriva il colpo del definitivo KO. Ancora Ravot serve Aloia con un cross basso ed il numero 11 giallorosso batte ancora una volta Moro. Si abbassa l’intensità della gara e la Paganese molla definitivamente, consegnando i 3 punti alla compagine sarda, apparsa in grande forma.