Sport. Terzo pareggio per l’Angri, 1-1 anche a Nola

L’Angri non crolla al svantaggio iniziale e impatta nel derby salvezza con il Nola, a Gonzalez risponde l’intramontabile Alfredo Varsi. Partita cruciale per la stagione dei doriani di mister Carmelo Condemi, che non sbagliano la partita ma non riescono, anche vista l’ingenuità di Cassata, a completare la rimonta.

Primo tempo blando

La gara inizia con un clima molto difficile, caratterizzato dal forte vento, che porta subito lo scontro tra le due compagini sulle seconde palle, con una prima frazione molto poco godibile dal punto di vista dello spettacolo. Per i napoletani provano a mischiare le carte della difesa avversaria in particolare Sparacello con l’aiuto di Staiano, ma intorno al ventesimo sono bravi Manzo e Pagano a gestire la percussione dei due.

Seconda frazione

Il secondo tempo inizia con una marcia diversa, con il Nola che passa in vantaggio dopo dieci minuti su rigore. Bravo Palmieri in area di rigore a sgusciare e a farsi atterrare, perfetto poi sul dischetto Gonzalez, Il gol dà una scossa evidente ai grigiorossi, che si riversano avanti e creano diverse occasioni in pochi minuti. Clamoroso il doppio palo in pochi secondi prima di Aracri e poi di Varsi poco dopo il sessantesimo, con il numero 7 doriano che si rifarà però pochi istanti dopo. Approfittando di un pallone vagante della difesa, il suo piazzato è perfetto e non lascia scampo a Zizzania, raggiungendo un pari al tempo stesso amaro. Nell’esultanza di gruppo l’arbitro ravvede un gesto antisportivo di Cassata che, già ammonito, viene così espulso. Seconda partita su due quindi della gestione Condemi con un’espulsione dei suoi, che riescono come nel caso del match con la Paganese a non disunirsi, senza lasciare grandi spazi agli avversari che pareggiano il numero dei giocatori in campo al minuto 86 con la seconda ammonizione del nolano Castagna.

Le parole di Condemi

Termina così 1-1, un risultato che non convince entrambe le squadre, ma alla fine accontenta l’Angri anche vista l’inferiorità numerica accusata per quasi venti minuti. “Una partita che ci deve dare autostima e fiducia per il futuro, durante tutta la gara abbiamo mantenuto il campo e in inferiorità numerica siamo stati capaci di attaccare di più del Nola” ha spiegato mister Carmelo Condemi nel post partita” I ragazzi hanno seguito le mie istruzioni; se c’era una squadra che doveva vincere era la nostra”

Il tabellino

Nola (4-3-3)

Zizzania, Di Dona (35’st Valerio), Russo, Piacente, Sepe, Castagna, Staiano, Gonzalez (26’st Manfrellotti), Ruggiero (41’st Adorini), Sparacello, Palmieri. Panchina: Landi, Lucarelli, Lame, Franzese, D’Angelo, Kean. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli

US Angri (4-3-3)

Bellarosa, Riccio, Manzo, Pagano, Liguoro, Vitiello (44’st Langella), Fabiano, De Rosa (41’st Fiore), Aracri, Cassata, Acosta (12’st Varsi). Panchina: Oliva, Della Corte, Visconti, Palladino, Giordano, Sall. Allenatore: Carmelo Condemi

Arbitro: Mattia Nigro di Prato. Assistenti: Tommaso Tagliafierro di Caserta e Marco De Simone di Roma 1

Reti: 11’st Gonzalez (R), 21’st Varsi

Note: Ammoniti: Bellarosa. Espulsioni: Cassata (A, somma di ammonizioni), Castagna (N, somma di ammonizioni). Recuperi: 0’pt, 5’st