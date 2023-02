Ar-Tex spa, articoli in gomma automotive

Ar-Tex spa, azienda produttrice di articoli in gomma e O-ring per i settori automotive, idraulica, sanitari, riscaldamento e gas.

Prodotti unici e performanti grazie a materiali di prima qualità, controlli accurati, attrezzature all’avanguardia, sistema produttivo monitorato costantemente ed eccellente gruppo di professionisti (quality assurance team). Le certificazioni di qualità sono supportate da test analitici, meccanici e di invecchiamento che si effettuano nel laboratorio interno.

A magazzino sempre disponibili O-ring standard in gomma nitrilica (NBR), etilene-propilene (EPDM) ed elastomero fluorurato (FKM), ma anche O-ring secondo istanze specifiche relative a materiali, tolleranze dimensionali, requisiti qualità.

Ar-Tex, inoltre, progetta e produce articoli a disegno per una ampia gamma di applicazioni. I compound sono formulati per soddisfare le specifiche e le condizioni funzionali del cliente: soffietti, membrane e cornici che forniscono prestazioni elevate.

Il dipartimento di Advanced Engineering lavora in collaborazione con gli uffici tecnici dei committenti e, a fronte dell’analisi dell’applicazione, sviluppa componenti di tenuta ed elementi deformabili in materiali elastomerici. Ciò determina il percorso dell’intero processo di sviluppo del prodotto: dalla definizione del design supportata dalle tecniche FEM al prototipo, fino alla fase di produzione implementata con le più moderne tecniche al fine di soddisfare finalmente i requisiti definiti ab origine.

Su richiesta del cliente, l’azienda offre anche un servizio di stampa 3d di modelli in materiale elastomerico termoplastico o semirigido, grazie al quale viene consentita una prima analisi tattile e visiva del prodotto, in modo da individuare in anticipo sulla fase di prima prototipazione le eventuali problematiche correlate a manipolazione o assemblaggio.

In un mercato altamente competitivo, Ar-Tex ha sviluppato negli anni un gruppo di società con sede in Europa, Asia e Nord America, al fine di rispondere alle esigenze di globalizzazione degli OEM e dei principali TIER 1 al mondo, assicurando produzione e consegne rapide a tempo zero.

In particolare, per il settore automotive Ar-Tex è in grado di fornire guarnizioni, o-ring e parti personalizzate per sistemi di tenuta, controllo dei fluidi ed antivibranti utilizzati in sistemi di raffreddamento, collettori d’aria, filtrazione, freni, controlli delle emissioni, sistemi di alimentazione e tutte le altre applicazioni in cui un fluido deve essere controllato in condizioni dinamiche o statiche (più di 200 milioni di pezzi prodotti al mese).