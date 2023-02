Pagani. Un cortocircuito incendia un auto

E' stata incidentale la combustione di un veicolo in via Leopardi a Pagani, nessuna persona coinvolta nell'episodio

Paura a Pagani, prende fuoco un auto ma la combustione è casuale. Momenti di panico in via Leopardi nella città di Sant’Alfonso, quando superate le 10 del mattino un veicolo ha iniziato a prendere fuoco.

Disservizi e paura

Caos per la viabilità vista l’arteria principale che rappresenta la strada per il comune paganese, ma tempestivo è stata l’operazione di Vigili del Fuoco provinciali e del comando di Polizia Locale nella messa in sicurezza dell’area a rischio. Dopo all’incirca un paio d’ore l’incendio è stato definitivamente estinto, con il ritorno quindi alla normalità. L’evento in prima battuta ha spaventato la cittadinanza, preoccupata per l’ennesimo caso doloso sul territorio, lì dove a pochi metri prese fuoco il pullman dei tifosi ospiti della Casertana nella domenica del 22 Gennaio.

Casualità

Il comandante della Polizia Locale Lucio D’Apolito ha però avuto modo di constatare la totale casualità dell’atto incendiario, dovuto ad un cortocircuito interno del veicolo che ha raggiunto il serbatoio comportando così la combustione.