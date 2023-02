Roccapiemonte. Crolla grosso pino, scuola chiusa per 2 giorni

Tragedia sfiorata Tragedia sfiorata ieri a Roccapiemonte, dove gli abitanti sono stati svegliati da un forte boato. Nella prima mattinata del 5 febbraio 2023 si è verificata, a cusa del forte vento, la caduta di un albero di grosse dimensioni che si trovava all’interno di fondo privato facente parte del complesso denominato Villa Ravaschieri. La caduta e i danni La caduta dell’albero ha completamente occupato la sede stradale del tratto di Via Pigno che si interseca da un lato con Viale Berliguer e dall’altro con Via Siniscalchi, causando, nel contempo, danni alla sede stradale, al muro di recinzione della scuola secondaria di primo grado Vassalluzzo nonché ai cavi dell’energia elettrica.

Fortunatamente il crollo è avvenuto circa alle ore 6,00 di domenica, quindi al momento della caduta non vi erano nè studenti nè altre persone.

I rilievi tecnici

Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, vigili urbani e tecnici e amministratori del Comune di Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano, in conseguenza dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, per venti forti e mare agitato, aveva firmato già un’ordinanza per la chiusura il cimitero cittadino, a cui si è aggiunta la nuova ordinanza di chiusura del plesso scolastico.

Ordinanza di chiusura della scuola

A seguito dei rilievi tecnici, sia per esigenze di sicurezza che per garantire il regolare svolgimento delle opere di ripristino, il sindaco di Roccapiemonte ha disposto per due giorni la chiusura della scuola e la temporanea chiusura del tratto di strada del tratto di Via Pigno che si interseca da un lato con Viale Berliguer e dall’altro con Via Siniscalchi.