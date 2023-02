Roccapiemonte. Giornata nazionale contro il bullismo, Pagano: “No alla prevaricazione”

Sindaco Pagano: "Indossiamo tutti una maglietta blu per dire no ad ogni forma di prevaricazione.

Giornata nazionale contro il bullismo

La celebrazione

Domani, martedì 7 febbraio 2023, si celebra la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Gli episodi di prevaricazione, in particolare in ambito scolastico, continuano ad aumentare, anche se molti non emergono perché non denunciati dai diretti interessati. È necessario quindi che le istituzioni, ognuna per le proprie competenze, siano sempre attente a questi orribili fenomeni, affrontandoli senza mezzi termini affinché i nostri ragazzi siano tutelati e non debbano subire prepotenze e maltrattamenti dai cosiddetti bulli/e.

L’invito del sindaco

In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, in qualità di Sindaco, e a nome dell’Amministrazione, chiedo ad ogni cittadino di essere sensibile sull’argomento con un piccolo ma significativo gesto: , , ’ .