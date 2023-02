Angri. Massimo Sorrentino: “Bisogna fare fronte comune contro l’emergenza allagamenti”

“Bisogna fare fronte comune contro l’emergenza allagamenti. Noi come amministrazione locale abbiamo l’obbligo morale di tentare tutte le vie possibili per quanto è Nostra competenza e sollecitare gli enti preposti a un maggiore impegno verso i nostri cittadini vittime di questi fenomeni”. È quanto afferma il Presidente del Consiglio comunale Massimo Sorrentino.













Vicino ai cittadini del posto

“Sono stato sempre vicino ai cittadini vittime degli allagamenti e delle esondazioni dei canali afferenti all’Alveo Comune Nocerino. Non ci va di fare promesse ma credo che sia fondamentale Il massimo impegno per cercare soluzioni di breve e medio termine per arginare il fenomeno. Al fianco dell’onorevole Carpentieri continua il mio impegno affinché la Regione possa definitivamente avere consapevolezza e attivarsi in modo deciso su questa drammatica vicenda che sembra ignorata fuori dal nostro territorio”.









Una battaglia comune con Carpentieri

“Sono oramai due anni che con l’onorevole Nunzio Carpentieri siamo presenti costantemente sul territorio interessato dai fenomeni alluvionali. Abbiamo sollecitato più volte la Regione Campania, anche in maniera ufficiale attraverso note certificate da mail e atti protocollati, senza comunque ottenere risposte concrete. Abbiamo chiesto con sollecito la demolizione del ponte Marconi a San Marzano sul Sarno, uno dei maggiori osatoli al flusso delle acque nei canali e un dragaggio sistematico dei corsi d’acqua. Resta fondamentale anche una manutenzione continuativa dei corsi d’acqua che stiamo continuamente sollecitando per l’eventuale programmazione degli interventi”.









Guarda anche Salerno. Dissesto idrogeologico: Cilento e Agro un mal comune (video)

Il sollecito istituzionale

Come presidente del consiglio comunale ho sollecitato la questione anche in aula con i miei colleghi consiglieri proponendo anche lo stato di calamità naturali per il nostro territorio. Sono stato con il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli in regione per illustrare vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola le conseguenze degli allagamenti sul nostro territorio. È fondamentale prevedere dei ristori e dei risarcimenti per tutti i contadini e i lavoratori che sono stati danneggiati da questi fenomeni alluvionali. Anche in questo caso la Regione non preso carico di questa istanza suffragata da continue comunicazioni ufficiali” dice Sorrentino.













Apprezzamento

“Concludo questa mia riflessione facendo un plauso alla Protezione civile, alla comandante della Polizia Locale Anna Galasso e a tutti quelli che si sono prodigati indistintamente per mitigare questi tristi momenti per la popolazione delle periferie angresi assicurandoli che non saranno mai lasciati soli. Questo dramma è di tutta la Nostra comunità” conclude il Presidente Sorrentino.