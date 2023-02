Eboli. Uomo trovato impiccato nella sua abitazione

I carabinieri ed i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo.

Tragedia ad Eboli. Un uomo si è tolto la vita ed è stato trovato impiccato nella sua abitazione. I carabinieri ed i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo. Gli investigatori dopo aver ricostruito l’episodio hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica che non ha disposto l’esame autoptico.