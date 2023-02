Mercato San Severino, controllo dei Carabinieri. In manette 25enne per spaccio di stupefacente

Il giovane di Bracigliano è stato trovato in possesso di 0,89 grammi di hashish e di 940,00 € in contanti, mentre nell'abitazione sono stati rinvenuti 27 grammi di cocaina suddivisi in 104 dosi