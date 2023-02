Sanremo 2023, speciale Radio Base dalla Città dei Fiori

Si comincia!

Tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023. Dopo gli annunci delle canzoni in gara, dei duetti, delle cover e degli ospiti nazionali e internazionali, e dopo le conferenze stampa di presentazione di ieri mattina, si può cominciare.

I 28 artisti

Il Festival, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio, per il quarto anno consecutivo sarà condotto da Amadeus, che sarà anche direttore artistico. Come già accaduto durante la scorsa edizione, a partecipare saranno 28 artisti con altrettanti brani, tutti in gara in un’unica sezione, di cui 6 sono i primi sei classificati di Sanremo Giovani 2022, che presenteranno un brano inedito diverso da quello con il quale hanno vinto la suddetta competizione.

Amadeus, Gianni Morandi e le co-conduttrici

Amadeus, nel corso delle serate sarà affiancato da Gianni Morandi e da varie co-conduttrici, tra cui Chiara Ferragni nella prima e quinta serata, Francesca Fagnani nella seconda serata, Paola Egonu nella terza serata e Chiara Francini nella quarta serata.

Radio Base in diretta dalla Città dei Fiori con Rosario Arzeo

Anche quest’anno Radio Base sarà in diretta dalla Città dei Fiori con lo speciale condotto da Rosario Arzeo, tutti i giorni, tra le 17 e le 19, con interviste, canzoni, notizie, curiosità e indiscrezioni dell’evento musicale più importante a livello nazionale.