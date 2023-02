Scafati. Gioielleria rapinata nella notte, il ritorno della banda

Torna a colpire a Scafati la banda delle gioiellerie, nel mirino ora un’attività in località San Pietro. I cittadini mandano nel frattempo l’ennesimo segnale di allarme sociale. Dopo il caso capitato negli scorsi giorni in via Corso Nazionale, la banda con modalità pressoché simili riesce a portare a casa un nuovo bottino.

Il caso

Il tutto succede nelle prime ore del mattino di lunedì, quando all’incirca alle 3 dopo un primo giro di ricognizione si presenta davanti la gioielleria un’Audi A3 bianca dalla quale scendono cinque persone, armate di ariete e altri oggetti da scasso. L’effrazione dura pochi istanti, il furto altrettanto. Una volta manomessa la serranda e rotto il primo vetro dell’ingresso, i sistemi di allarme dell’attività hanno iniziato ad allertare proprietà e conseguentemente le persone del circondario, con qualche privato cittadino che avrebbe anche provato a sporgersi per capire il motivo di tale baraonda. Gli eventi precipitano ma il gruppo di delinquenti con conoscenza chirurgica della materia riescono comunque a sottrare dalle vetrine diversi materiali di valore, non quantificabili.

Il ritorno

Sul posto arriveranno tempestivamente gli agenti dei Carabinieri, ma il sistema criminale ormai collaudato aveva già fatto dileguare l’auto con i passeggeri al suo interno con tutta la refurtiva. Dinamiche come già appurato molto simili a quello dell’ultimo colpo in centro città, ma c’è un tema, quello della sicurezza nella periferia scafatese, che torna prepotentemente nel dibattito pubblico. Da inizio anno nell’area sono già stato registrati diversi episodi di tra furti d’auto ed effrazioni o in civiche abitazioni o in attività commerciali. Una situazione su cui la cittadinanza richiede la massima attenzione, anche per evitare un inasprimento da parte delle componenti civili, che più volte hanno manifestato la loro volontà di agire anche in prima persona contro la problematica.

Le parole dei residenti

Il Comitato di San Pietro Villaggio ha voluto esprimere la sua solidarietà nei confronti dell’attività colpita, chiedendo però al tempo stesso che si rilanci su una serie di progetti di sicurezza urbana. Per prima la proposta del “Controllo del Vicinato” in collaborazione con le forze dell’ordine, ma non solo. Dopo l’ultimo fatto di cronaca i cittadini hanno iniziato ad organizzarsi per provare quanto prima ad attivare anche il Prefetto Francesco Russo sulla questione. La richiesta è quella di una convocazione di un tavolo con le forze dell’ordine da parte di Sua Eccellenza per provare a costruire un piano di intervento programmatico nella contrada, ormai sempre più triste e spaventata.