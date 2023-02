Scafati. Muore in casa, il corpo trovato dopo oltre un mese

Il 70enne , noto a Scafati, poichè faceva il parcheggiatore nei pressi della Circumvesuviana, potrebbe essere morto per un malore o per altre conseguenze.

Che ci fosse qualcosa che non andava se ne sono accorti i vicini di casa, che avevano notato l’assenza dell’uomo da dicembre.

Qualcuno avrebbe provato a raggiungerlo anche telefonicamente ma non avrebbe ricevuto risposta. Insospettiti hanno allertato le forze dell’ordine: in via Mortellari sono arrivati i vigili del fuoco e il 118. Si è deciso di entrare in un’abitazione circondata da un’incolta sterpaglia.

Qui, la drammatica scoperta. Travolti da un odore terribile hanno trovato il cadavere dell’uomo, in stato di decomposizione. Il 70enne , noto a Scafati perchè era solito racimolare qualche euro facendo il parcheggiatore nei pressi della Circumvesuviana, potrebbe essere morto per un malore o per altre conseguenze.

L’autorità giudiziaria, come scrive stabiesi.net, ha provveduto a far rimuovere il cadavere e a farlo trasportare presso l’obitorio dell’ospedale dove nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti per capire cosa esattamente abbia provocato la morte del 70enne, anche se l’ipotesi più probabile è quella di un malore.