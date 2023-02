Scafati. Plesso Manzi senza riscaldamenti, la protesta delle mamme

Plesso Alberto Manzi, le mamme sono stufe e visitano palazzo Mayer in protesta. E’ andata in scena ieri mattina fuori le mura della casa comunale la manifestazione spontanea organizzata da un gruppo di genitori degli alunni della scuola primaria Manzi.

Freddo

Negli ultimi giorni la struttura in via Michelangelo Nappi è finita agli onori della cronaca per il ritorno di un problema di natura atavica, che pertiene al riscaldamento di aule e spazi condivisi. L’ultima amministrazione comunale è stata infatti costretta a diversi lavori per via del sistema vecchio e malandato che esisteva sul luogo, basato su miscele di carburanti estremamente costose oltre che poco moderne. La situazione è precipitata negli ultimi due anni, quando i serbatoi di carburante dei riscaldamenti sono stati trafugati più volte, costringendo a diverse giornate di freddo ad alunni e docenti. Successo circa tre volte il curioso episodio, con tanto di installazione di servizio di videosorveglianza, l’ente comunale ha dovuto così decidere di organizzare un progetto, attualmente in stand-by per ovvi motivi politici ma anche tecnici.

L’iniziativa delle mamme

In particolare attualmente nella struttura insiste un sistema calorifero provvisorio, che si baserebbe su termosifoni e pompe di calore in tilt da oltre una settimana. La dirigente scolastica Rita Maddaloni ha più volte sollecitato i rispettivi uffici comunali ad agire quanto prima, ma difficoltà oggettive tra cui la presenza di un singolo dipendente nel punto specifico non hanno ancora risolto una problematica che doveva concludersi proprio ieri. Così le mamme, una volta appurata per l’ennesima volta il clima freddo scolastico, hanno deciso di dirigersi a palazzo Mayer con striscioni e tanta voglia di farsi ascoltare.

La risposta comunale

Da come risulta le genitrici non hanno avuto modo di confrontarsi in prima persona con il commissario prefettizio dott. Antonio D’Acunto, ma dopo un primo momento di protesta ad accogliere le mamme sarebbe stata la segreteria comunale. Garanzia di risoluzione del problema a breve, con la ditta che sarebbe a lavoro per provare già da oggi a riportare i ragazzi a lezione in un ambiente adatto.