La Nocerina, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di aver inviato una mail alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alla Lega Nazionale Dilettanti in cui sono stati descritti avvenimenti estremamente punitivi nei confronti della società rossonera. In particolar modo, il club molosso ha descritto le ultime 4 partite. Nello specifico risalta l’ultima contro il Casarano, dove la squadra di mister Erra ha terminato il match in 9 uomini. Oltre al danno all’interno della stessa gara, la Nocerina verrà comunque penalizzata dalla squalifica di due calciatori importanti come Fusco e Menichino per lo scontro diretto contro l’Afragolese. La Nocerina si augura che la LND possa prendere in considerazione la mail e che non si verifichino ulteriori errori a discapito dei rossoneri.

Il comunicato ufficiale della Nocerina

“La Nocerina non può essere trattata in questo modo”. È uno dei passaggi della mail inviata dal club rossonero alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Lega Nazionale Calcio di serie D. Nel documento viene riportata la cronaca di quanto avvenuto nelle ultime quattro gare in cui sono emerse decisioni arbitrali estremamente punitive nei confronti della Nocerina. L’ultimo caso riguarda quanto avvenuto domenica scorsa nella gara casalinga con il Casarano. Il direttore di gara ha espulso due calciatori rossoneri, l’allenatore e il dirigente accompagnatore che era in panchina. Gli episodi, avvenuti durante una gara non certo cattiva, hanno compromesso notevolmente gli equilibri in campo penalizzando di gran lunga la Nocerina”.

“Figc e Lega – è il pensiero dei dirigenti del club – ha il dovere di vigilare sul rispetto delle regole e di garantire la lealtà durante le partite. Auspichiamo che queste nostre osservazioni vengano valutate in maniera opportuna dai vertici della Lnd. La Nocerina è impegnata in una severa opera di risanamento societario e di rilancio del calcio in un comprensorio da sempre legato a questo sport. Ulteriori, negative valutazioni ed errori potrebbero inficiare tutto questo. Il calcio è uno sport che si basa sulla passione, sull’impegno ma anche su competenze e professionalità che non possono essere fiaccate da evidenti errori da parte di alcuni direttori di gara”.