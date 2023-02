Promozione, girone D. Giornata infuocata ricca di sorprese dove nella giornata di sabato cade il Victoria Marra (dopo il pari dello scorso turno) tra le mura amiche contro lo Sporting Pontecagnano. Granata che passano per 1-0 grazia alla rete di Castaldi. Non ne approfitta la Pro Sangiorgese, fermata dall’Atletico San Gregorio per 3-1. Poker, invece, della Calpazio che accorcia sulle prime della classe dopo aver surclassato la Temeraria San Mango. Colpo esterno anche del Centro Storico Salerno che batte la Sarnese grazia al gol di Citro. Restano dunque invariate le posizioni in classifica con il Victoria Marra primo a 42 punti, inseguito dalla Pro Sangiorgese a 40. Subito sotto a pari punti Calpazio ed Atletico San Gregorio, con il Centro Storico a 37.

Dopo il “gruppo playoff” c’è lo Sporting Pontecagnano a 33 punti, reduce dal colpo esterno contro la prima della classe. Pareggio spettacolare per i tifosi neutri tra Atletico Faiano e Sanseverinese, match terminato 3-3. Seconda vittoria di fila per il Sant’Egidio che vince sul campo del Sapri grazie ad una rete di bomber Martone e vola all’ottavo posto a 26 punti, insieme all’Atletico Faiano. Resta ancora fuori dalla zona calda la Temeraria San Mango a 25, mentre la Sarnese resta a 22 punti.

In zona playout recupera un punto la Sanseverinese, proprio come il Real Palomonte che non va oltre il 2-2 contro l’Herajon. 3 punti fondamentali, invece, per il Nocera Superiore che vince di misura sul campo del Poseidon. Quest’ultimi sempre più ultimi a 13 punti, mentre Sapri ed Herajon restano a 16, con il Nocera Superiore che allunga a 19 punti, accorciando sul Real Palomonte e rilanciandosi a pieno per la corsa salvezza. Nel girone D di Promozione è ancora tutto incerto con grandi lotte sia in zona playoff che zona playout.