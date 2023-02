Coppa Italia Dilettanti. Nel primo turno della fase nazionale, il San Marzano incontrerà Manfredonia e Tricarico Pozzo di Sicar. I primi hanno vinto la Coppa Italia Regionale in Puglia, mentre i secondi hanno conquistato il trofeo in Basilicata. Il Mafredonia ha conquistato la vittoria nel doppio confronto battendo il Manduria per 3-0 in casa e perdendo poi il ritorno 1-0. I lucani, invece, hanno sconfitto nel doppio confronto il Brienza vincendo entrambe le sfide per 1-0. I rossoblu invece hanno superato l’Acerrana in gara secca per 2-1 al Pinto di Caserta.

Le tre compagini si trovano nel girone G. Nella prima sfida del girone, il 15 febbraio, i blaugrana vedranno Manfredonia e Tricarico sfidarsi. I blaugrana scenderanno in campo mercoledì 22 febbraio. In caso di vittoria del Manfredonia nella prima partita, il San Marzano renderà visita al Tricarico Pozzo di Sicar. In caso di pareggio o di vittoria dei lucani, invece, i blaugrana ospiteranno la formazione pugliese. Mercoledì 1° marzo, infine, la squadra di mister Fabiano disputerà l’ultima sfida del primo turno.

Le composizioni dei gironi della Coppa Italia Dilettanti

GRUPPO A: Cast Brescia, Alba, Imperia

GRUPPO B: Vigasio, Lavis, Brian Lignano

GRUPPO C: Certaldo, Nibbiano & Valtidone

GRUPPO D: Valdichienti Ponte, Branca

GRUPPO E: Budoni, Insieme Formia

GRUPPO F: Campobasso 1919, Sambuceto

GRUPPO G: Manfredonia, Tricarico Pozzo di Sicar, San Marzano

GRUPPO H: Gioiese, Nuova Igea Virtus

Le date della Coppa Italia Dilettanti

15 febbraio: 1a gara triangolari / andata abbinamenti

22 febbraio: 2a gara triangolari / ritorno abbinamenti

1° marzo: 3a gara triangolari

8 marzo: andata quarti di finale

22 marzo: ritorno quarti di finale

5 aprile: andata semifinali

12 aprile: ritorno semifinali

26 aprile: finalissima