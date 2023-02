San Valentino Torio. Un’area fitness nel parco giochi

Il Parco Giochi di via Leonardo Da Vinci si appresta a cambiare volto per gli abituali frequentatori.

Con l’arrivo infatti dei nuovi fondi su San Valentino Torio, tra le opere in programma c’è pure la realizzazione di un’area fitness che prevede l’installazione di diversi attrezzi per la ginnastica all’aperto (così detto “outdoor fitness” per gli sportivi).

“L’attività fisica all’aperto regalerà notevoli benefici psicologici oltre che fisici a tutti i cittadini. – spiega il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese – L’ area fitness è concepita per favorire l’avvio alla pratica sportiva per i più piccini ma è utilizzabile da chiunque ed in tutte le ore della giornata. Subito dopo la meravigliosa festa di Saint Valentine in Love inizieranno i lavori, cosicché per la prossima primavera godremo di un’area del paese ristrutturata, più bella e con tante attrezzature per il pic nic e l’attività fisica all’aperto, oltre che con nuovi giochi per i bambini”.

Il nuovo restyling avrebbe un importo di circa 85mila euro che comprende due tranche di finanziamento, il risultato della sinergia tra l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Rosanna Ruggiero e l’architetto Enrico Eliani, responsabile UTC per le Opere Pubbliche, che Strianese ha ringraziato.

“E’ una bella area – commenta il vicensindaco Ruggiero – ma come per tutte le cose va sempre migliorata, perché le giostrine nel tempo si usurano ed occorre intervenire, fare manutenzione, installeremo delle giostrine per bambini diversamente abili permettendo a chi vuole tenersi in forma di farlo gratuitamente e senza trascurare chi magari vorrebbe stare nel verde per leggere un libro o per socializzare, ci sarà un punto di ritrovo con una zona d’ombra. Dobbiamo prenderci cura dei cittadini e questo ci sembra uno dei tanti modi per farlo”.