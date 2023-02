Scafati. La riscossa di Salvati tra civici e dissidenti

Il sindaco uscente Cristoforo Salvati in missione esplorativa per una coalizione che possa convincere Fratelli D’Italia. Inizia ufficialmente nel partito locale di Giorgia Meloni il lavoro verso la costruzione della prossima proposta elettorale in vista dell’appuntamento fissato a Maggio.

L’investitura di Gambino

Nelle ultime ore il commissario provinciale FDI Alberico Gambino con un comunicato ha voluto aprire al progetto Salvati Bis, chiedendo all’ultimo primo cittadino scafatese la presentazione di una proposta di progetto elettorale. Nel giro di una settimana dovranno arrivare ai colleghi di partito coalizione e liste collegate di sostegno, un tema quanto mai principale nel partito. Di fatto Gambino non fa altro che confermare e sostanziare le parole del viceministro agli esteri Edmondo Cirielli, che in un incontro di partito a Castel San Giorgio legittimò la voglia di ricandidatura di Salvati, a patto però di un progetto vincente.

Convincere i dissidenti

C’è bisogno quindi di compagni di battaglia valorosi e rilevante, sia da un punto di vista elettorale che economico. L’appoggio del consigliere regionale Nunzio Carpentieri e del vicecoordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore potrebbe quindi non bastare nei confronti del partito locale, spaccato e destinato a dare il via libera definitivo al nuovo progetto Salvati. “Sono sempre stato pronto per amore di questa città. La mia esperienza è stata interrotta con un gioco di palazzo, la nostra amministrazione ha fatto tanto, tra opere pubbliche, società consortile e non solo. Il partito ha riconosciuto il mio lavoro e soprattutto la mia persona, i miei valori e i miei ideali” sono state le dichiarazioni di Cristoforo Salvati sull’argomento “Nonostante le 13 firme ad oggi non ho avuto modo di leggere nessuna proposta seria per amministrare la città nell’interesse pubblico, ma solo di leggere di potentati economici che vogliono mettere le mani sulla città”.

Le certezze

E’ quindi attesa per scoprire il progetto di coalizione che presenterà Salvati. Sicuramente si partirà dai fedelissimi della scorsa amministrazione, in prima battuta Nunzia Di Lallo e Daniela Ugliano, ma anche Camillo Auricchio, Ida Brancaccio fino a possibili parentesi civiche che investono persone come Laura Semplice o Antonio Carotenuto. Sul mondo civico si gioca la grande battaglia del progetto Salvati, che sicuramente eviterà una riunione del centrodestra, con forse solo la Lega che potrebbe accettare un ritorno al patto del 2019.

Il metro di giudizio

Il numero di candidati e di liste sarà fondamentale per convincere il pezzo di FDI locale al momento distante dal suo ex sindaco. La parte dissidente, rappresentata in primis da Luca Maranca e Mario Santocchio, sono in attesa della proposta e del peso specifico della coalizione in costruzione di Salvati, anche se quest’ultimo ragiona in maniera differente. “Non devo vendere fumo nominando un numero di candidati consiglieri incapace di portare il risultato a casa, quindi la vittoria. Non voglio ragionare di quantità, ma di qualità, e lo evidenzierò quando presenterò il progetto al partito” è la conclusione di Salvati.