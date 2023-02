Vico Equense. Muore ragazzo di 17 anni mentre va a scuola

Un altro incidente, un altro ragazzo che in sella al suo scooter perde la vita.

La tragedia

La tragedia si è consumata ieri mattina, a rimanere esanime sull’asfalto il 17enne Stafano Celentano che in sella al suo scooter stava andando a scuola dove purtroppo non è mai arrivato. Un incidente fatale non gli ha lasciato scampo, forse a causa della strada ghiacciata, il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. Troppo violento l’impatto, il giovane è spirato praticamente sul colpo.

Giovane vita spezzata

A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Stefano. Residente nella piccola comunità di Ticciano, domenica nella Chiesa di Sant’Antonio Abate ad Arola aveva ricevuto il sacramento della cresima. A ricordarlo è lo stesso Vescovo Francesco Alfano.

Le parole del Vescovo Alfano

“Siamo profondamente addolorati e sconvolti per la notizia della scomparsa di Stefano, giovane originario di Ticciano, che ha ricevuto pochi giorni fa il Sacramento della Cresima presso la parrocchia di Sant’Antonino Abate a Arola. La morte inattesa, soprattutto di un ragazzo che si affaccia alla vita, ci ricorda il dono prezioso e fragile della nostra esistenza. Le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia alla quale ci stringiamo, in questo momento di immenso dolore”.

Le indagini

La salma del giovane è stata sequestrata è trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul posto. In corso accertamenti sulle responsabilità e sulla dinamica dell’incidente.