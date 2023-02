Choc a Sant’Antonio Abate. Trovato privo di vita un consigliere comunale

Choc a Sant’Antonio Abate, rinvenuto privo di vita un consigliere comunale. Luigi Della Marca è stato trovato morto nel garage della sua casa.

Il decesso

Ancora incerta la dinamica, farebbe pensare a un suicidio il ritrovamento del cadavere di Luigi Della Marca, consigliere comunale di opposizione di Sant’Antonio Abate nonché imprenditore e personaggio di spicco della vita attiva della comunità abatese, ma nessuna pista è esclusa.

Le cause della morte

Sono già al lavoro gli inquirenti per cercare di capire se si tratta di un gesto estremo o se la causa della morte sia da ricercare altrove.

Pare che proprio ieri la figlia si sia laureata e nulla faceva presagire quello che poi è accaduto.

Sotto choc un’intera comunità.

Luigi e l’amore per il suo paese

Luigi Della Marca era molto conosciuto per via del suo carattere gioviale, ben voluto e apprezzato per l’amore per il suo paese.

Imprenditore nel mondo dell’edilizia, era a capo di un’impresa con circa 30 operai.

Il cordoglio della sindaca Abagnale

Dalla sua pagina social la sindaca Ilaria Abagnale, in un lungo post, ne ha voluto ricordare la figura.

“Dopo diverse ore trascorse lì, riesce ancora difficile trovare la lucidità per comunicare alla cittadinanza la prematura scomparsa del nostro Consigliere Comunale, Luigi della Marca.

Una notizia che lascia l’Amministrazione, i dipendenti comunali e la comunità in lacrime per l’ultimo saluto da rivolgere ad un Uomo, un papà ed un amico straordinario.

Con Luigi, anche se da banchi opposti, ho condiviso con entusiasmo il mio percorso politico, grazie al quale ho potuto apprezzare la sua profonda volontà di rendersi utile al territorio anche nei momenti di difficoltà, costruendo negli anni un rapporto umano e professionale con gli uffici e con i cittadini. Apprendere della sua scomparsa mi e ci lascia un sincero, grande, vuoto.

Oggi Sant’Antonio Abate ha perso un longevo amministratore e un imprenditore innamorato del suo paese e della sua gente, presente, disponibile e per questo ben voluto da tutti.

Resterà ai ricordi la forza con cui ci hai insegnato a dare voce al nostro coraggio, ad intraprendere sempre un progetto dopo l’altro che facesse del bene alla comunità, la stessa che ora ti ringrazia per l’esempio di umanità e professionalità di cui ci hai fatto dono.

È ancora immenso lo sgomento per questo terribile accaduto che ci porta a riflettere sulle armature erette e sulle fragilità di un animo libero, come quello di Luigi.

Non riusciamo a crederci!

Per la sua presenza che mancherà a tutta la cittadinanza di Sant’Antonio Abate, nel giorno dei funerali disporrò lutto cittadino.

Ci stringiamo al dolore della famiglia, di sua moglie e dei suoi tre splendidi figli.

Ciao Luigi”.