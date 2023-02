Pagani. Consigliere Buccino dimessa per presunta incompatibilità

Conflitto di interessi legato a rapporti privati con la pubblica amministrazione, la consigliere Elisabetta Buccino pronta a lasciare l’assise paganese. Una scelta obbligata ma anche di considerazione verso la comunità, un’introduzione obbligata al futuro rimpasto di giunta che avverrà probabilmente nel mese di Marzo.

Il caso

L’amministrazione comunale di palazzo San Carlo ha infatti provveduto ad affidare un servizio in subappalto propria alla ditta che trova la consigliere comunale come socio unico, facendo così scattare i termini di incompatibilità del caso. Al centro dei lavori della ditta privata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione. Una situazione che sarebbe così stata, anche dopo un certo dibattito pubblico in città, assunta dalla Buccino, che avrebbe già consegnato le sue dimissioni agli uffici comunali di competenza.

Sostituzioni e rimpasti

Si prepara a sostituirla, per surroga, Luna Ferraioli, che raggiunse in campagna elettorale una buon appoggio con poco più di 100 voti nominali ottenuti. L’insegnante aveva rifiutato in passato un posto in giunta De Prisco per motivi professionali, ultimamente impegnata al fianco di Vincenzo De Luca dopo lo storico addio a Rifondazione Comunista. “Una scelta di rispetto nella normalità amministrativa” ha commentato il sindaco Lello De Prisco, che non ha potuto altro che prendere atto della giusta decisione dell’ormai giovane consigliere classe 1998. Nel frattempo continua a prendere forma il dibattito sul possibile prossimo rimpasto di giunta, previsto ora per il mese di Marzo. In termini temporali sarà importante capire la prossima convocazione del consiglio comunale, visto che i vari gruppi consiliari sembrano decisi ad attendere il passaggio formale in assise tra Buccino e Ferraioli per ricominciare il discorso giunta.