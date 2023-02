Sarno. Concorso sulla legalità in memoria del commissario capo della Polizia Antonio Esposito

Il Commissario capo Antonio Esposito, nato a Sarno nel 1942, all’epoca dei fatti dirigeva il Commissariato della Polizia di Stato di Nervi, dopo aver prestato servizio per lungo tempo presso la squadra politica della Questura di Torino e successivamente presso i nuclei antiterrorismo di Torino e Genova, distinguendosi in occasione di diverse indagini che avevano consentito di arrestare alcuni membri delle Brigate Rosse e contribuendo ad istruire a Torino il primo processo in Italia contro i terroristi.