Scafati. Lavori non conclusi, degrado e abbandono regnano in via Tricino. Il Palatenda rappresenta l’ennesima occasione mancata

Scafati. Palatenda Via Tricino una vergognosa eredità (video)

Lavori non conclusi, degrado e abbandono regnano in via Tricino, il Palatenda rappresenta l’ennesima occasione mancata nel territorio. La città di Scafati conta all’incirca 50 mila abitanti ma può fare affidamento su un numero limitatissimo di strutture sportive pubbliche comunali, eccezion fatta per qualche scuola, stadio comunale e Palamangano. Le scorse amministrazioni, anche vista la demolizione del centro sportivo in via Oberdan, si sono così avvicendate per la costruzione o completamento dell’impianto del Palatenda in via Tricino.

Utilizzazione prevista

La tendo struttura sarebbe dovuta essere la casa della pallamano, sport di tradizione storica scafatese, e del calcio a 5, senza disdegnare ulteriori opportunità per altre realtà sportive come volley, basket e tante altre. Dall’amministrazione Aliberti fino a oggi, il Palatenda è però rimasto uno scheletro in centro città, luogo di atti vandalici e di furti di materiale edile.









Squarci della vergogna

La tendo struttura è aperta in due lati e non mancano sulla pavimentazione segni di bruciatura o di saccheggio, aspetti che diventano sempre più evidenti una volta raggiunto il fabbricato che avrebbe dovuto ospitare spogliatoi e bagni. A sublimare il tutto, l’area circostante del Palatenda, che consiste in un ammasso di vegetazione in crescita, bruciata o tagliata. Se piante bruciate sono facilmente riconducibili a episodi incendiari degli ultimi mesi, tanto materiale che si può trovare tagliato appartiene a lavori di potatura compiuti dall’ultima amministrazione, che non ha però con le ditte preposte garantito la raccolta.

