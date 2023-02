Angri. Parcometri chiarezza sulla mancata sostituzione (video)

Angri. La società che gestisce la sosta avrebbe contestato la funzionalità degli apparecchi poco pratici e accessibili per chi deve effettuare i pagamenti

Angri. Parcometri chiarezza sulla mancata sostituzione

Chiarezza sui parcometri di Angri Park la società concessionaria che gestisce la sosta in città. Le lamentele dell’utenza e degli automobilisti che usufruiscono dei totem della società concessionaria della gestione sosta sono ormai cosa nota e ripetutamente messe in risalto dai media locali. A un approfondimento dei fatti risulta, però, che l’azienda concessionaria della sosta a pagamento nella città di Angri ha un contenzioso aperto con il fornitore dei parchimetri.

Contestazione

La società che gestisce la sosta avrebbe contestato la funzionalità degli apparecchi poco pratici e accessibili per chi deve effettuare i pagamenti. Il contenzioso in atto, infatti, non permetterebbe la sostituzione con altri totem più accessibili ed efficienti che consentirebbero anche una revisione tariffaria complessiva.









La conferma

A confermare lo stato delle cose è l’ufficio tecnico del Comune che ribadisce la difficoltà, almeno in questa fase di vertenza, per l’azienda di potere procedere alla sostituzione dei totem collocati lungo le strade del centro cittadino.

Il servizio è di Alfonso Romano