Angri. Furti di auto, aumenta la preoccupazione tra i cittadini

“Abbiamo timore di lasciare la auto in sosta anche per pochi minuti”. Lo sfogo di un cittadino esasperato dalla raffica di furti di auto che quotidianamente si consuma per le strade del territorio cittadino. La media degli episodi registrati è molto alta, addirittura si arriva a denunciare anche il furto di tre veicoli al giorno. Strade cittadine insicure dunque.













La videosorveglianza

“Invochiamo l’installazione e l’attivazione di telecamere di videosorveglianza in più punti” dice un altro cittadino. Un deterrente minimo ma che potrebbe far calare questi gesti criminosi che producono danni rilevanti alle economie degli automobilisti.

ReCro